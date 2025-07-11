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ГАИ сообщила подробности о сгоревшей иномарке в центре Уфы

Водитель до этого совершил ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Водитель автомобиля Land Rover, сгоревшего сегодня, 11 июля, утром на Верхнеторговой площади, скрылся с места происшествия. Подробности случившегося рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

По имеющейся информации, находившийся за рулем пытался заехать на территорию Гостиного двора, но сломал забор. После этого он припарковал машину и скрылся с места происшествия. Прибывшие пожарные потушили возгорание.

Сотрудники полиции быстро вычислили нарушителя. Его задержали. Им оказался 37-летний уфимец, которого уже лишили прав за езде в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал.

В результате происшествия никто не пострадал.