ГАИ сообщила подробности о сгоревшей иномарке в центре Уфы

Водитель автомобиля Land Rover, сгоревшего сегодня, 11 июля, утром на Верхнеторговой площади, скрылся с места происшествия. Подробности случившегося рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.
По имеющейся информации, находившийся за рулем пытался заехать на территорию Гостиного двора, но сломал забор. После этого он припарковал машину и скрылся с места происшествия. Прибывшие пожарные потушили возгорание.
Сотрудники полиции быстро вычислили нарушителя. Его задержали. Им оказался 37-летний уфимец, которого уже лишили прав за езде в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал.
В результате происшествия никто не пострадал.