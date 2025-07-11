Еще один фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге не смог обжаловать арест

Как ранее уточняли агентству в объединенной пресс-службе судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. В четверг суд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернули в суд первой инстанции и сняли с апелляционного рассмотрения из-за «процессуальных моментов». В пятницу также будут рассмотрены жалобы на арест Бакира Сафарова и Шахина Лалаева.