Химик и токсиколог в суде подтвердили гибель детей в Красной Сопке от дихлофоса

Жителю Красной Сопки инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Прошлой осенью он обработал дом дихлофосом, превысив, как полагают обвинители, рекомендованную дозу и проигнорировав другие пункты инструкции. Ядовитые компоненты средства от насекомых попали на стол, посуду, продукты питания и постели членов семьи. После распыления аэрозоля пользователь недостаточно тщательно проветрил помещение. Наутро родители и дети были госпитализированы. Мальчик и его сестры умерли в больнице, отец с матерью выжили. Несколько недель спустя в семье родился пятый ребенок. Он скончался в возрасте трех месяцев.