Химик и токсиколог в суде подтвердили гибель детей в Красной Сопке от дихлофоса

Продолжается судебный процесс по резонансному уголовному делу жителя Красной Сопки, которого обвиняют в гибели сына и трех дочерей. На очередном заседании суд опросил эксперта-химика. Она подтвердила ранее сделанный специалистами вывод о причинах гибели детей — это острое отравление системными ядами, используемыми для борьбы с насекомыми, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
В рамках заседания оглашены аналогичные показания судмедэксперта-токсиколога, добавили в агентстве.
Сторона обвинения представила все собранные доказательства. На следующем судебном заседании, 24 июля, пройдет допрос обвиняемого.
Жителю Красной Сопки инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Прошлой осенью он обработал дом дихлофосом, превысив, как полагают обвинители, рекомендованную дозу и проигнорировав другие пункты инструкции. Ядовитые компоненты средства от насекомых попали на стол, посуду, продукты питания и постели членов семьи. После распыления аэрозоля пользователь недостаточно тщательно проветрил помещение. Наутро родители и дети были госпитализированы. Мальчик и его сестры умерли в больнице, отец с матерью выжили. Несколько недель спустя в семье родился пятый ребенок. Он скончался в возрасте трех месяцев.
Отметим, первое заседание по громкому делу прошло в Назарове 6 мая. Суд допросил свидетелей. По их словам, отравление было трагической случайностью. Подсудимый отказался говорить о своем отношении к случившемуся, но признал, что не проветрил дом должным образом после дезинфекции. Мужчине грозит четыре года лишения свободы.
Между первым и последующими заседаниями адвокат подсудимого предложил провести эксперимент на мышах, который якобы не оставит сомнений в несостоятельности версии о смерти детей от дихлофоса. В краевой прокуратуре заявили, что обвинитель против такого опыта.