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Суд лишил свободы на 2 года жителя Самарской области за обман шестерых граждан

Злоумышленник обещал помочь с ускоренным получением бумаг для оформления инвалидности. Действовал с сентября 2019-го по август 2021 года.

Злоумышленник обещал помочь с ускоренным получением бумаг для оформления инвалидности. Действовал с сентября 2019-го по август 2021 года.

В региональной прокуратуре уточнили: по факту местный не мог решить вопрос с документами и не планировал заниматься этим. Но ему поверили шестеро других граждан. На них заработал от 80 до 225 тыс. рублей.

Позже на жителя губернии завели дело по факту мошенничества. Суд отправил его на 2 года и 6 месяцев в колонию-поселение.

Недавно писали, что сотрудники УФСБ в Самаре задержали афериста, обманувшего бизнесмена на 3 млн рублей.

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