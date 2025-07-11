В Нижнеилимском районе школьница разбилась на мопеде

Вечером в поселке Радищев Нижнеилимского района произошло ДТП со школьницей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, за рулем мопеда была 15-летняя девушка. Во время поездки их поселка в сторону Тушамского залива реки Илим, несовершеннолетняя не справилась с управлением и упала с мопеда.