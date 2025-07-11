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В Нижнеилимском районе школьница разбилась на мопеде

У 15-летней девушки не было водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером в поселке Радищев Нижнеилимского района произошло ДТП со школьницей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, за рулем мопеда была 15-летняя девушка. Во время поездки их поселка в сторону Тушамского залива реки Илим, несовершеннолетняя не справилась с управлением и упала с мопеда.

— В результате аварии пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — пояснили в пресс-службе полиции.

Мама девушки объяснила правоохранителям, что купила транспортное средство дочери в прошлом году и не знала, что для управления им нужны водительские права.

— Я не предавала значения тому, что скутер может быть опасен. И без задней мысли разрешила дочери покататься, — объяснила мать.

За такое незнание ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также проверку, которую организовали полицейские, проконтролирует прокуратура.