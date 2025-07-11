Криминальный авторитет отправится под суд в Нижнем Новгороде

Этот криминальный статус он использовал с февраля 2014 года по июль 2024 года для контроля за соблюдением установленных правил и порядков в колонии, а также для наделения этими полномочиями других осужденных. Помимо этого, Озманян курировал распространение запрещенных на территории колонии предметов и своевременное пополнение неформальной казны и распределял деньги преступного сообщества.