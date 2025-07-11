Криминальный авторитет отправится под суд в Нижнем Новгороде

По версии следствия, во время отбывания наказания в исправительных учреждениях региона Звиад Озманян, осужденный за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, занял высшее положение в преступной иерархии.
Этот криминальный статус он использовал с февраля 2014 года по июль 2024 года для контроля за соблюдением установленных правил и порядков в колонии, а также для наделения этими полномочиями других осужденных. Помимо этого, Озманян курировал распространение запрещенных на территории колонии предметов и своевременное пополнение неформальной казны и распределял деньги преступного сообщества.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). В настоящее время оно направлено в Нижегородский областной суд для рассмотрения по существу.
Напомним, бывший директор «ГУММиДа» Андрей Левдиков объявлен в федеральный розыск за взятки в особо крупном размере.