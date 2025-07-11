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Мотоциклист без прав погиб в ДТП на трассе в Приморье

Нарушение ПДД привело к лобовому столкновению с грузовиком.

В Пограничном округе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом, случившегося на 92-м километре автомобильной дороги «Уссурийск — Пограничный — Госграница», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Regulmoto Sport, следовавший в сторону посёлка Пограничный, выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Hino Dutro. В результате сильного удара мотоцикл загорелся.

34-летний мотоциклист скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель грузового авто — мужчина 41 года — не получил травм.

В ходе проверки выяснилось, что погибший управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения и не проходил обучение в автошколе.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следствие. Назначены экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства РФ.

Напомним, ночью 16 июня в районе дома № 110а по Океанскому проспекту во Владивостоке произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации, мотоцикл двигался на высокой скорости и столкнулся с автомобилем, в результате чего разлетелся на части.