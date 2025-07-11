Мотоциклист без прав погиб в ДТП на трассе в Приморье

Напомним, ночью 16 июня в районе дома № 110а по Океанскому проспекту во Владивостоке произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации, мотоцикл двигался на высокой скорости и столкнулся с автомобилем, в результате чего разлетелся на части.