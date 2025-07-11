Под Омском шестилетняя девочка выпала из окна из-за котят

Шестилетняя девочка 9 июля выпала из окна второго этажа в селе Одесское, но, к счастью, не пострадала. Пока мама убиралась в квартире, ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, чтобы рассмотреть котят во дворе, и вместе с сеткой рухнул вниз. Прохожий поднял девочку с земли, вернул её домой и рассказал женщине о случившемся.