Под Омском шестилетняя девочка выпала из окна из-за котят

Шестилетняя девочка 9 июля выпала из окна второго этажа в селе Одесское, но, к счастью, не пострадала. Пока мама убиралась в квартире, ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, чтобы рассмотреть котят во дворе, и вместе с сеткой рухнул вниз. Прохожий поднял девочку с земли, вернул её домой и рассказал женщине о случившемся.
«Помните, именно вы несёте ответственность за своих детей, их жизнь и здоровье!» — напоминает пресс-служба Следственного комитета и подчёркивает, что большинство подобных падений происходит, когда малышей оставляют без присмотра.
Сотрудники ведомства советуют не размещать мебель у окон, устанавливать фиксаторы, которые не позволят открыть створку, и не полагаться на москитную сетку: даже самые прочные из них не выдержат вес ребёнка.