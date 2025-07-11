На улице Дзержинского сбили утку, которая переводила утят через дорогу

На улице Дзержинского в Калининграде сбили маму-утку, которая переводила утят через дорогу. О произошедшем сообщается в телеграм-канале «Биосфера Балтики».
Утята, перепугавшись, разбежались и попрятались. Срочно требовался волонтер, который смог бы их отыскать и собрать.
Кроме того, помощь была нужна и маме-утке, которая осталась жива, но, вероятно, травмирована. Очевидцы положили ее в ящик и хотели отнести в ближайший детский сад.
Однако, утку не успели доставить в садик. Мама услышала писк утят и рванула к ним. Вместе они рванули в пруд, расположенный неподалеку.