Школьница пропала во время купания на реке Хопер под Волгоградом

В Урюпинском районе Волгоградской области развернулась масштабная поисковая операция. 10 июля 2025 года в станице Добринская в реке Хопер пропала 12-летняя девочка. Следователи начали проверку, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу СУ СКР региону.
По предварительной информации, девочка отдыхала на берегу реки вместе с родственниками. Во время купания она попала в водоворот. Находившаяся рядом женщина попыталась помочь, но сама едва не утонула. Ребенок исчез под водой.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, в том числе водолазы. Они прочесывают акваторию Хопра, надеясь найти девочку. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Установлено, что место, где отдыхала семья, не было предназначено для купания. Там отсутствовали спасательные посты и необходимая инфраструктура. Это еще раз подчеркивает опасность отдыха в необорудованных местах и беспечность взрослых, которые допускают купание детей в таких условиях.
Следственное управление СК России по Волгоградской области обращается к жителям региона с просьбой быть бдительными и соблюдать правила безопасности на воде. Нельзя купаться в запрещенных местах, оставлять детей без присмотра у воды и игнорировать элементарные правила поведения на водоемах. Беспечность может привести к трагедии, и только ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности детей поможет избежать несчастных случаев.