Школьница пропала во время купания на реке Хопер под Волгоградом

Следственное управление СК России по Волгоградской области обращается к жителям региона с просьбой быть бдительными и соблюдать правила безопасности на воде. Нельзя купаться в запрещенных местах, оставлять детей без присмотра у воды и игнорировать элементарные правила поведения на водоемах. Беспечность может привести к трагедии, и только ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности детей поможет избежать несчастных случаев.