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Две женщины прятались в высокой траве во время рейда полиции в Самаре

Правоохранители и дружинники работали в границах торгового объекта в Кировском районе города.

Источник: МК.RU Самара

Правоохранители и дружинники работали в границах торгового объекта в Кировском районе города. Подробностями поделились представители регионального главка.

Одного мужчину (грузил овощи в машины покупателей) привлекли к административной ответственности за отсутствие разрешения на работу. Также полицейские заметили двух женщин, которые прятались в высокой траве.

Одна из них — примерно 40 лет — нарушила режим пребывания в России. Покинет страну. Вторая скрывалась от сотрудников «за компанию».

Недавно сообщали, что в Самаре суд лишил свободы пятерых участников схемы по незаконной миграции.

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