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В Иркутске ушел из жизни известный журналист Михаил Денискин

Михаила не стало 11 июля 2025 года в пять утра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 69-м году жизни умер известный иркутский журналист Михаил Денискин. Об этом КП-Иркутск сообщил писатель Евгений Хохряков.

— Его не стало 11 июля 2025 года в пять утра, — пояснил Евгений.

Михаил родился 17 декабря 1956 года в поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района в семье геолога. После службы в армии отучился в Иркутском государственном университете на журналиста.

Свой профессиональный путь журналист начал в газете «Советская молодежь», затем попробовал себя на радио. В 1991 году Михаил стал один из создателей местной телекомпании.

Также Денискин являлся членом Союза журналистов России. За свою карьеру он написал 11 книг.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Евгений Шматов из Баяндая героически погиб в зоне СВО.