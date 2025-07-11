В Иркутске ушел из жизни известный журналист Михаил Денискин

На 69-м году жизни умер известный иркутский журналист Михаил Денискин. Об этом КП-Иркутск сообщил писатель Евгений Хохряков.
— Его не стало 11 июля 2025 года в пять утра, — пояснил Евгений.
Михаил родился 17 декабря 1956 года в поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района в семье геолога. После службы в армии отучился в Иркутском государственном университете на журналиста.
Свой профессиональный путь журналист начал в газете «Советская молодежь», затем попробовал себя на радио. В 1991 году Михаил стал один из создателей местной телекомпании.
Также Денискин являлся членом Союза журналистов России. За свою карьеру он написал 11 книг.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Евгений Шматов из Баяндая героически погиб в зоне СВО.