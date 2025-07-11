Житель Самарской области украл велосипед, но не доехал до дома из-за травмы ноги

42-летний мужчина проходит по уголовному делу. Вину признал. Ущерб составил 10 тыс. рублей, рассказали в региональном главке.
Жертвой злоумышленника оказался 37-летний местный. Сызранским полицейским объяснил, что оставил байк на лестничной площадке. Также поделился информацией о нем.
Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: не пристегнутый велосипед стоял на первом этаже. Плюс поговорили с другими жильцами и от них узнали: ночью в одной из квартир было застолье.
После предположили: к краже причастен ранее судимый за нарушение ПДД и незаконный оборот оружия мужчина. Задержали. В отделе во всем сознался. Уточнил: хотел добраться на чужом велосипеде до дома. Не смог из-за травмы ноги.
В итоге спрятал в укромном месте. Позже двухколесный транспорт нашел местный житель, который передал его полицейским, а те — владельцу. Возбуждено уголовное дело.
На днях рассказывали о злоумышленнике, похитившем пилы, провод, плашки и канистру на 10 тыс. рублей.
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