Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области украл велосипед, но не доехал до дома из-за травмы ноги

42-летний мужчина проходит по уголовному делу.

42-летний мужчина проходит по уголовному делу. Вину признал. Ущерб составил 10 тыс. рублей, рассказали в региональном главке.

Жертвой злоумышленника оказался 37-летний местный. Сызранским полицейским объяснил, что оставил байк на лестничной площадке. Также поделился информацией о нем.

Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: не пристегнутый велосипед стоял на первом этаже. Плюс поговорили с другими жильцами и от них узнали: ночью в одной из квартир было застолье.

После предположили: к краже причастен ранее судимый за нарушение ПДД и незаконный оборот оружия мужчина. Задержали. В отделе во всем сознался. Уточнил: хотел добраться на чужом велосипеде до дома. Не смог из-за травмы ноги.

В итоге спрятал в укромном месте. Позже двухколесный транспорт нашел местный житель, который передал его полицейским, а те — владельцу. Возбуждено уголовное дело.

На днях рассказывали о злоумышленнике, похитившем пилы, провод, плашки и канистру на 10 тыс. рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.