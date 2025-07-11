На трассе в Ростовской области после ДТП с бензовозом разлилось топливо

Всех водителей просят быть предельно осторожными за рулем, особенно в жару. Нельзя управлять машиной в утомленном состоянии. Также следует строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Лучше не совершать резкие маневры на дороге.