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На трассе в Ростовской области после ДТП с бензовозом разлилось топливо

На Дону опрокинулся прицеп бензовоза с топливом, потребовалась помощь МЧС.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области ликвидировали последствия ДТП с прицепом бензовоза. Об этом утром 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на участке автодороги Романовская — Волгодонск, в районе хутора Парамонов. Прицеп отцепился и перекинулся, после этого по проезжей части разлилось топливо. Спасатели залили территорию пеной, чтобы не было возгорания.

Мужчина, управлявший спецтранспортом с горючим, не пострадал.

Всех водителей просят быть предельно осторожными за рулем, особенно в жару. Нельзя управлять машиной в утомленном состоянии. Также следует строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Лучше не совершать резкие маневры на дороге.

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