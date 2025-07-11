На трассе в Ростовской области после ДТП с бензовозом разлилось топливо

На трассе в Ростовской области ликвидировали последствия ДТП с прицепом бензовоза. Об этом утром 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла на участке автодороги Романовская — Волгодонск, в районе хутора Парамонов. Прицеп отцепился и перекинулся, после этого по проезжей части разлилось топливо. Спасатели залили территорию пеной, чтобы не было возгорания.
Мужчина, управлявший спецтранспортом с горючим, не пострадал.
Всех водителей просят быть предельно осторожными за рулем, особенно в жару. Нельзя управлять машиной в утомленном состоянии. Также следует строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Лучше не совершать резкие маневры на дороге.
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