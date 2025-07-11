В Нижнеудинске курение стало причиной гибели 58-летнего мужчины

В Нижнеудинске на пожаре погиб 58-летний мужчины. Причиной появления огня, который вспыхнул в двухквартирном деревянном доме, стала неосторожность при курении. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Утро началось с тревожного звонка в пожарную часть. Соседи сообщили о пожаре в доме на улице Железнодорожной. На место происшествия прибыли три единицы техники и одиннадцать спасателей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Пламя было активным внутри дома, охватив площадь в десять квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на другие строения.
В ходе тушения пожарные обнаружило тело погибшего мужчины. Спасти его не удалось. Зато из огня вытащили супругу погибшего.