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В Нижнеудинске курение стало причиной гибели 58-летнего мужчины

Мужчину спасти не удалось, а его супруга осталась жива.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске на пожаре погиб 58-летний мужчины. Причиной появления огня, который вспыхнул в двухквартирном деревянном доме, стала неосторожность при курении. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Утро началось с тревожного звонка в пожарную часть. Соседи сообщили о пожаре в доме на улице Железнодорожной. На место происшествия прибыли три единицы техники и одиннадцать спасателей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пламя было активным внутри дома, охватив площадь в десять квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на другие строения.

В ходе тушения пожарные обнаружило тело погибшего мужчины. Спасти его не удалось. Зато из огня вытащили супругу погибшего.