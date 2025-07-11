Жители Семикаракорска сообщили о пожаре в ТЦ

Днем 11 июля жители Семикаракорска Ростовской области сообщили в соцсетях о пожаре в ТЦ «Пирамида». Судя по фотографиям очевидцев, на месте происшествия сейчас поднимается черный столб дыма, его видно из разных районов города.
Предварительно, на месте уже работают пожарные. По крайней мере, такая информация поступает от местных жителей.
Официальных комментариев от пресс-службы МЧС России по Ростовской области пока не поступало, сотрудники ведомства в эти минуты уточняют ситуацию.
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