На Кубани задержан криминальный авторитет со статусом «положенца»

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СК по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным краевым УФСБ, УУР ГУ МВД РФ по краю и ГУФСИН России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве», — рассказали в ведомстве.