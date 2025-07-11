На Кубани задержан криминальный авторитет со статусом «положенца»

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СК по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным краевым УФСБ, УУР ГУ МВД РФ по краю и ГУФСИН России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве», — рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, имея уголовный статус так называемого «положенца». Причем по негласным нормам и правилам преступного мира ему подчинялись те, кто имел криминальный статус ниже. Он обладал авторитетом по всему Темрюкскому району.
В январе 2025 года к положенцу обратилась местная жительница с просьбой передать ей автомобиль, на котором ездит муж, из-за семейного конфликта. Тот за деньги согласился, для чего привлек 46-летнего знакомого.
Так, 23 января фигуранты встретились с мужчиной в одном из местных кафе, где, угрожая расправой и лишением имущества, потребовали передать жене иномарку или 710 тысяч рублей.
Их задержал следователь СК при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии, а в домах провели обыски и изъяли значимые для уголовного дела вещи. Какие именно, не уточняется. Подозреваемых арестовали.