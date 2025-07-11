Житель Самарской области незаконно спилил деревья на 268 тысяч рублей

Это случилось в декабре прошлого года в Нефтегорском районе губернии. Знакомый 33-летнего мужчины попросил убрать ветки, но тот спилил бензопилой насаждения полностью.
При этом три вырубленных клена находились в границах местного лесничества. Разрешительных документов на работы у злоумышленника не было. Навредил экологии и государству примерно на 268,3 тыс. рублей, уточнили в прокуратуре.
Возбудили уголовное дело по факту незаконного спила деревьев в особо крупном размере. Мужчину лишили свободы на год условно. Также забрали пилу и взыскали в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии сумму ущерба.
Ранее писали, что в Самаре высадят 6 тыс. деревьев и кустарников на 25 пространствах в 2025 году.
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