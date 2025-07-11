Геодезист из Усть-Кута осужден за взятки на 280 тысяч рублей

Мужчина стал отрицать свою вину в преступлении. Усть-Кутский городской суд назначил ему наказание в виде пяти лет и месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также осужденный должен вернуть похищенные деньги в доход государства.