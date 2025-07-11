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Геодезист из Усть-Кута осужден за взятки на 280 тысяч рублей

Мужчина брал вознаграждение от подрядчиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте 38-летний житель Красноярска, являясь руководителем группы геодезистов на месторождении, брал взятки от подрядчиков. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы региональной прокуратуры.

— Размер незаконного вознаграждения составил более 280 тысяч рублей. Их руководитель получал в течении двух лет за выполнение работ, согласование и подписание документов по договорам, — пояснили в ведомстве.

Мужчина стал отрицать свою вину в преступлении. Усть-Кутский городской суд назначил ему наказание в виде пяти лет и месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также осужденный должен вернуть похищенные деньги в доход государства.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре завели уголовное дело из-за ненадлежащих условий жизни в доме.