В Семикаракорске вспыхнул склад за зданием ТЦ, огнем охвачено 300 кв. метров

На улице Красноармейской в Семикаракорске горит склад, расположенный за зданием торгового центра «Пирамида». Об этом 11 июля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горит складское помещение на площади в 300 кв. метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет, — сообщают в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 29 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 13 человек и пять единиц техники.
Напомним, ранее черный дым в районе ТЦ заметили местные жители. Очевидцы сняли на камеры крупный черный столб дыма.
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