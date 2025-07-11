В Волгограде школьник получил удар током при падении с гаража

— Сотрудники ПДН напоминают, что за жизнь и здоровье детей отвечают взрослые и, в первую очередь, именно законные представители должны создать безопасные условия жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период. Главное, что нужно помнить — ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра, — рекомендуют в ГУ МВД России по Волгоградской области.