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Площадь пожара на складе в Семикаракорске увеличилась до 600 кв. метров

В МЧС сообщили об увеличении площади пожара за зданием ТЦ в Семикаракорске.

Источник: Комсомольская правда

Днем 11 июля на складе в Семикаракорске горит уже 600 кв. метров. Информация об этом поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, огонь разгорелся на складе в районе Красноармейской, 128, за торговым центром «Пирамида». Ранее площадь пожара составляла 300 кв. метров.

Известно, что в эти минуты на месте происшествия от РСЧС сейчас работают 29 человек, используется 17 единиц техники, в том числе от МЧС России задействовали 13 человек и пять спецмашин.

По предварительным данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

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