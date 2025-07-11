Площадь пожара на складе в Семикаракорске увеличилась до 600 кв. метров

Днем 11 июля на складе в Семикаракорске горит уже 600 кв. метров. Информация об этом поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, огонь разгорелся на складе в районе Красноармейской, 128, за торговым центром «Пирамида». Ранее площадь пожара составляла 300 кв. метров.
Известно, что в эти минуты на месте происшествия от РСЧС сейчас работают 29 человек, используется 17 единиц техники, в том числе от МЧС России задействовали 13 человек и пять спецмашин.
По предварительным данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
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