Жительницы Башкирии лишились 5,5 миллионов рублей из-за мошенников

Две женщины из Белебеевского района Башкирии стали жертвами крупного обмана. Как выяснилось, с конца июня по начало июля к ним в мессенджерах обращались люди, представившиеся работниками страховой компании.
Сначала аферисты уговорили женщин оформить электронный страховой полис. Затем начались звонки от якобы сотрудников Госуслуг, которые запугали их возможной утечкой персональных данных. Потом поступили звонки от мнимых работников Центробанка, убеждавших, что нужно срочно спасать свои деньги и брать «контрольный заем», чтобы опередить мошенников.
В результате обманутые мать и дочь перевели аферистам более 5,5 миллионов рублей. Из этой суммы четыре миллиона составляли их личные сбережения, а еще 1,5 миллиона они заняли у других людей. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, сообщает МВД по Башкирии.
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