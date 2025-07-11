Жительницы Башкирии лишились 5,5 миллионов рублей из-за мошенников

В результате обманутые мать и дочь перевели аферистам более 5,5 миллионов рублей. Из этой суммы четыре миллиона составляли их личные сбережения, а еще 1,5 миллиона они заняли у других людей. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, сообщает МВД по Башкирии.