Четырехлетний ребенок провалился в люк на Октябрьской набережной

Мальчик четырех лет провалился в люк на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
— Инцидент произошел накануне на территории парковки автоцентра. Ребенок с полученными травмами был экстренно госпитализирован, — говорится в сообщении.
Следственный отдел по Невскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу организовал процессуальную проверку по данному факту. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая осмотр места происшествия и опрос свидетелей.
Особое внимание уделяется действиям лиц, ответственных за обслуживание и содержание инженерных коммуникаций на территории автоцентра. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности, а по ее результатам принято соответствующее процессуальное решение.