Четырехлетний ребенок провалился в люк на Октябрьской набережной

Следственный отдел по Невскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу организовал процессуальную проверку по данному факту. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая осмотр места происшествия и опрос свидетелей.