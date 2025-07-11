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Четырехлетний ребенок провалился в люк на Октябрьской набережной

Ребенка экстренно госпитализировали.

Источник: Питерский Следком — Telegram

Мальчик четырех лет провалился в люк на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

— Инцидент произошел накануне на территории парковки автоцентра. Ребенок с полученными травмами был экстренно госпитализирован, — говорится в сообщении.

Следственный отдел по Невскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу организовал процессуальную проверку по данному факту. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

Особое внимание уделяется действиям лиц, ответственных за обслуживание и содержание инженерных коммуникаций на территории автоцентра. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности, а по ее результатам принято соответствующее процессуальное решение.