Пожар на складе в Семикаракорске локализовали на площади в 890 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горение локализовали в 11:51. Предварительно, погибших и пострадавших нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия также увеличили количество сил и средств. В эти минуты от РСЧС работают 40 человек, используется 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и восемь спецмашин.
Напомним, пожар разгорелся днем 11 июля в районе Красноармейской, 128, за торговым центром «Пирамида». Огнем до этого было охвачено 600 кв. метров.
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