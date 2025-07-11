Учительница из Уфы лишилась 300 тысяч думая, что общается со звездой К-pop

Через некоторое время та же «служба» сообщила о задержке посылки и потребовала еще 53,6 тысячи рублей за ее хранение. После того как банк заблокировал крупный перевод, женщина отправила деньги за несколько раз. Сразу после этого «певец» перестал выходить на связь.