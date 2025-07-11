Учительница из Уфы лишилась 300 тысяч думая, что общается со звездой К-pop

Поверив в общение со звездой K-pop Бэкхеном, 28-летняя учительница из Уфы перевела мошенникам свыше 300 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, все началось в феврале в одной из соцсетей. Мошенник представился певцом и написал, что якобы выбрал ее для личного общения. Женщина была поклонницей группы EXO более 10 лет, поэтому сразу поверила и перешла в мессенджер для дальнейшей переписки.
Вскоре мошенник пообещал отправить ей дорогие подарки, включая iPhone и золотое украшение. Однако в марте женщина получила письмо от подставной курьерской службы с требованием оплатить таможенный сбор в размере 253 тысяч рублей. Несмотря на то, что ее зарплата, по данным Baza, составляет 34 тысячи рублей, она перевела всю сумму.
Через некоторое время та же «служба» сообщила о задержке посылки и потребовала еще 53,6 тысячи рублей за ее хранение. После того как банк заблокировал крупный перевод, женщина отправила деньги за несколько раз. Сразу после этого «певец» перестал выходить на связь.
Только после этого женщина предположила, что могла стать жертвой обмана. Обращалась ли она в полицию, не уточняется.