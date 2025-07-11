Житель Ангарска получил условный срок за сообщение о «взрыве» магазина

Тревожная информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Приговор еще не вступил в законную силу.