Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ангарска получил условный срок за сообщение о «взрыве» магазина

60-летнему мужчине грозит три года лишения свободы условно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

60-летней житель Ангарска сообщил ложную информацию о подрыве магазина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов, мужчина вошел в один из магазинов в центре города и стал выражаться нецензурной бранью.

— Потом он бросил листок бумаги с информацией, что в магазине готовится взрыв, и ушел. Сотрудники вызвали полицию, — уточняется в материале дела.

Тревожная информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что геодезист из Усть-Кута осужден за взятки на 280 тысяч рублей.