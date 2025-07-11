Житель Ангарска получил условный срок за сообщение о «взрыве» магазина

60-летней житель Ангарска сообщил ложную информацию о подрыве магазина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов, мужчина вошел в один из магазинов в центре города и стал выражаться нецензурной бранью.
— Потом он бросил листок бумаги с информацией, что в магазине готовится взрыв, и ушел. Сотрудники вызвали полицию, — уточняется в материале дела.
Тревожная информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что геодезист из Усть-Кута осужден за взятки на 280 тысяч рублей.