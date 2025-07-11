Пьяный дебошир напал на полицейского в Сальске

Согласно информации следствия, пьяный мужчина нецензурно выражался и приставал к людям. Горожане обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и попытались успокоить нарушителя. Однако мужчина не подчинился требованиям и напал на одного из полицейских. Его напарник применил оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух.