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Пьяный дебошир напал на полицейского в Сальске

В Сальске пьяный мужчина напал на полицейского при задержании.

Инцидент случился 6 июля в развлекательном комплексе.

Согласно информации следствия, пьяный мужчина нецензурно выражался и приставал к людям. Горожане обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и попытались успокоить нарушителя. Однако мужчина не подчинился требованиям и напал на одного из полицейских. Его напарник применил оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В СУ СКР по Ростовской области рассказали, что теперь жителя Сальска подозревают по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь ему может грозить до десяти лет лишения свободы.