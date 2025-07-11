Пожар у торгового центра в Семикаракорске локализовали на площади 890 кв. м

Ростовская область, 11 июля 2025. DON24.RU. Пожар на складе у торгового центра на улице Красноармейской, 128, в Семикаракорске локализовали. Стихия успела покрыть площадь в 890 кв. м. Об этом сообщает регуправление МЧС. На месте работают уже 40 спасателей, задействованы 24 спецмашины.