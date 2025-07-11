Учительница из Уфы отдала 250 тысяч рублей из-за любви к корейскому айдолу

Учительница из Уфы стала жертвой мошенников, притворявшихся корейской звездой. 28-летняя Элла лишилась четверти миллиона рублей, поверив фальшивому айдолу, которого она слушала на протяжении 12 лет.
Как выяснилось, уфимка получила сообщение от человека, представившегося Бэкхёном, одним из участников группы EXO. Обман начался с невинного общения в социальных сетях. Мошенник рассказал о своем желании пообщаться с фанатами и постепенно завоевал доверие девушки. После продолжительной переписки «знаменитость» пообещала прислать дорогие подарки, типа iPhone и украшений.
Через пару недель Элла получила письмо с требованием оплатить таможенные сборы в размере 253 тысяч рублей. Несмотря на скромную учительскую зарплату в 34 тысячи, женщина перевела указанную сумму. Когда же потребовали дополнительных 53 тысяч за «хранение посылки», она снова пошла на поводу у мошенников, проявив невероятную настойчивость в попытках перевести деньги даже после блокировки банком первой операции.
После получения платежей переписка внезапно прекратилась. Теперь обманутая поклонница допускает, что общалась не с настоящим артистом, хотя ей очень не хочется в это верить.
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