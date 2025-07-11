Учительница из Уфы отдала 250 тысяч рублей из-за любви к корейскому айдолу

Через пару недель Элла получила письмо с требованием оплатить таможенные сборы в размере 253 тысяч рублей. Несмотря на скромную учительскую зарплату в 34 тысячи, женщина перевела указанную сумму. Когда же потребовали дополнительных 53 тысяч за «хранение посылки», она снова пошла на поводу у мошенников, проявив невероятную настойчивость в попытках перевести деньги даже после блокировки банком первой операции.