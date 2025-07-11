Водитель иномарки задавил дальнобойщика, чинившего фуру под Волгоградом

— В результате ДТП водитель Volvo скончался до прибытия скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.