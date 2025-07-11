«Установлено более ста эпизодов». СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств

Минчанка создала сеть проституции через сайты знакомств из-за финансовых проблем. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что 32-летняя минчанка в 2024 году оказывала услуги интимного характера за деньги. В последующем она стала привлекать к указанной деятельности знакомых и прекратила свою «карьеру».
Фигурантка размещала на сайтах знакомств анкеты с фотографиями подруг в нижнем белье. Кроме того, жительница Минска вела переписку с клиентами от их имени, оговаривала условия встреч, а также место и стоимость. В СК отметили, что с учетом причитающейся доли она извлекала материальную выгоду в размере от 30% и 50% от заработка каждой «подопечной». Деньги она получала наличными или же через перевод на банковскую карту.
«В течение года под руководством предприимчивой минчанки интимные услуги оказывали девять девушек. Следствие установило более ста эпизодов преступной деятельности обвиняемой», — отметили в пресс-службе.
Во время допроса фигурантка призналась, что организовала занятие проституцией из-за финансовых проблем. Октябрьский районный отдел Следственного комитета предъявил обвинение минчанке по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса — организация и использование занятия проституцией лицом, ранее совершившим аналогичное преступление. Она заключена под стражу.
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