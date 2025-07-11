«Установлено более ста эпизодов». СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств

Фигурантка размещала на сайтах знакомств анкеты с фотографиями подруг в нижнем белье. Кроме того, жительница Минска вела переписку с клиентами от их имени, оговаривала условия встреч, а также место и стоимость. В СК отметили, что с учетом причитающейся доли она извлекала материальную выгоду в размере от 30% и 50% от заработка каждой «подопечной». Деньги она получала наличными или же через перевод на банковскую карту.