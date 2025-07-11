Убийца самарской «Мисс улыбки» попросился на свободу, но тщетно

Самарский областной суд 10 июля 2025 года отказал в удовлетворении апелляции защиты и оставил меру пресечения Роману Каверину без изменений — до 18 сентября 2025 года он останется под стражей. В настоящий момент Каверин проходит лечение в тубдиспансере.
Согласно материалам следствия, инцидент с Ириной Янковской, инспектором по делам несовершеннолетних и коронованной «Мисс Самарская полиция 2019», произошёл 2 ноября 2022 года около клуба «Карамболь» в Самаре. Женщину с колото-резаной раной в сердце нашли утром на улице. Очевидцы заметили автомобиль с подозрительным водителем, позже застрявший в грязи — по описанию его и задержали неподалёку от места преступления.
Каверин частично признал вину, заявляя о «самообороне» после ссоры, в ходе которой Янковская дала ему пощёчину, однако показания свидетелей не подтверждают его слова.
За время подготовки дела Каверин дважды предпринимал публичные попытки суицида в зале суда — 21 и 28 августа 2023 года — требуя рассмотрения дела при участии присяжных, после чего его госпитализировали.
К слову, мужчина уже ранее был осуждён за убийство собственного отца, а после освобождения в январе 2022 года подлежал административному надзору.
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