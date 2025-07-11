Убийца самарской «Мисс улыбки» попросился на свободу, но тщетно

Согласно материалам следствия, инцидент с Ириной Янковской, инспектором по делам несовершеннолетних и коронованной «Мисс Самарская полиция 2019», произошёл 2 ноября 2022 года около клуба «Карамболь» в Самаре. Женщину с колото-резаной раной в сердце нашли утром на улице. Очевидцы заметили автомобиль с подозрительным водителем, позже застрявший в грязи — по описанию его и задержали неподалёку от места преступления.