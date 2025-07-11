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В Самаре 2 молодых человека утонули 10 июля

10 июля утром в Октябрьском районе Самары, рядом с монументом «Ладья» на Волге, водолазы специального отряда проводили поиски молодого человека 2000 года рождения.

10 июля утром в Октябрьском районе Самары, рядом с монументом «Ладья» на Волге, водолазы специального отряда проводили поиски молодого человека 2000 года рождения.

Обращение за помощью поступило от полиции — мужчина перестал выныривать из воды, и очевидцы заметили, как он исчез под водой за границей пляжа.

Для поисков привлекли шесть спасателей и три лодки. Глубина в этом месте — около трёх метров, и именно там водолазы обнаружили тело.

В 15:48 поисковые работы завершились — погибшего передали правоохранителям.

Тем же вечером, в 22:16, спасатели извлекли из озера Белое в Красноглинском районе тело мужчины 1985 года рождения. Причины произошедшего уточняются.

Спасатели снова напоминают: купание — дело серьёзное, и соблюдение простых правил может спасти жизнь.

Что важно помнить:

Купайтесь только в отведённых местах, где есть знаки и спаспосты.

Не ныряйте в незнакомых местах — под водой могут быть опасные предметы.

Детей на воде должны сопровождать взрослые.

Избегайте заболоченных участков и мест с водорослями — они могут стать ловушкой. Если запутались — не дергайтесь, ложитесь на спину и спокойно двигайтесь к берегу.

Не заплывайте далеко от берега, даже если хорошо плаваете.

Категорически нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Не подавайте ложные сигналы бедствия — это отвлекает спасателей от реальных ЧП.

Если вас понесло течением — не боритесь с ним. Плывите по течению, постепенно выбирая путь к берегу.

При судороге — ложитесь на спину, растерев мышцы, можно аккуратно уколоть судорожную зону булавкой или заколкой.

Берегите себя и своих близких — отдых на воде должен быть безопасным!

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