Генпрокуратура добилась изъятия активов Константина Струкова

Процесс по иску Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме, представители СМИ в его рассмотрении не участвовали. Сам Константин Струков и его родственники, проходившие по иску ответчиками, лично в суде не появились. Сообщалось, что он пытался скрыться на личном бизнес-джете, но вылет Струкову был запрещен.