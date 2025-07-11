Генпрокуратура добилась изъятия активов Константина Струкова

Советский районный суд удовлетворил иск Генпрокураутры об изъятии ПАО «Южуралзолото» и других активов, контролируемых вице-спикером Заксобрания Челябинской области Константином Струковым. Об этом сообщает ТАСС. Решение было принято сегодня, 11 июля.
Процесс по иску Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме, представители СМИ в его рассмотрении не участвовали. Сам Константин Струков и его родственники, проходившие по иску ответчиками, лично в суде не появились. Сообщалось, что он пытался скрыться на личном бизнес-джете, но вылет Струкову был запрещен.
Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что контроль над «Южуралзолотом» и десятком других компаний Константин Струков получил коррупционным путем, используя свое положение в органах власти. Во время рассмотрения иска в суде Мосбиржа останавливала торги акциями ЮГК, а банки накладывали арест на операции с ценными бумагами компании.