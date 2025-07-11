«Союзмультфильм» подал в суд на бизнесвумен из Красноярского края

В декабре 2021 года игрушку с волком нашли в одном из магазинов Красноярска, что было официально задокументировано. В компании считают, что товар нарушает их исключительные права. Керамическая фигурка, по мнению представителя киностудии, визуально копирует узнаваемого персонажа и содержит элементы, сходные с официальной продукцией «Союзмультфильма».