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«Союзмультфильм» подал в суд на бизнесвумен из Красноярского края

«Союзмультфильм» подал в суд на бизнесвумен из Красноярского края за игрушку с волком из мультипликационного фильма «Жил-был пёс».

Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В декабре 2021 года игрушку с волком нашли в одном из магазинов Красноярска, что было официально задокументировано. В компании считают, что товар нарушает их исключительные права. Керамическая фигурка, по мнению представителя киностудии, визуально копирует узнаваемого персонажа и содержит элементы, сходные с официальной продукцией «Союзмультфильма».

Теперь с предпринимательницы, что предлагала игрушку с волком к продаже более 3 лет назад, хотят взыскать по 10 тыс. рублей в пользу Акционерного общества «Киностудия “Союзмультфильм”» и Общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» в качестве компенсации.

В настоящее время исковое заявление находится в производстве Березовского районного суда Красноярского края.