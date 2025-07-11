Красноярец погиб, спасая тонущую девочку из Енисея

В тот день Дмитрий, его жена Полина и их трехлетняя дочь встретились с друзьями на популярной насыпной косе напротив «Южного берега». Семья пришла просто погулять, не планируя купаться. Дети играли в воде, когда раздался крик о помощи от матери одной из девочек. В считанные секунды Дмитрий снял кепку и обувь, бросился в воду, чтобы спасти ребенка.