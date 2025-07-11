Красноярец погиб, спасая тонущую девочку из Енисея

В Красноярске 7 июля, в день Ивана Купалы, местный житель Дмитрий Бармин ценой своей жизни спас тонущую девочку в реке Енисей. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash и издание АИФ-Красноярск.
В тот день Дмитрий, его жена Полина и их трехлетняя дочь встретились с друзьями на популярной насыпной косе напротив «Южного берега». Семья пришла просто погулять, не планируя купаться. Дети играли в воде, когда раздался крик о помощи от матери одной из девочек. В считанные секунды Дмитрий снял кепку и обувь, бросился в воду, чтобы спасти ребенка.
Несмотря на то что ему удалось достать девочку из воды, мужчине не удалось выбраться вместе с ней. Сильное течение унесло его под воду, и он больше не появился на поверхности. Спасение девочки стало возможным благодаря другому очевидцу, который смог перехватить ее из рук Дмитрия. Предположительно, помог пожилой мужчина.
Полина рассказала, что ее муж рисковал своей жизнью ради спасения незнакомого ребенка. «Если бы не он, девочка не дождалась бы помощи», — отметила она.
У Дмитрия осталась трехлетняя дочь .Тело мужчины все еще ищут. Спасатели уже обследовали 9 тысяч квадратных метров акватории. Более того, жена с ребенком должны вернуться обратно на Кипр, где они жили последние 2 года. В Красноярск же они приехали, чтобы повидаться с родными. Теперь семья ждет, пока найдут тело, чтобы достойно похоронить супруга.
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