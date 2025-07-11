Водитель автокрана погиб на одном из производств в Шклове, следователи проводят проверку

«По данным следствия, утром 10 июля 61-летний житель Шклова выполнял погрузочные работы с использованием автокрана MAZ на территории одного из производств. Во время погрузки напорного ящика в кузов грузового автомобиля произошел отрыв кабины управления автокраном от рамы транспортного средства. Водителя выбросило из кабины на асфальт. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью», — рассказали в ведомстве.