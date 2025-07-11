Погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин

Сергей Ильин родился в 1985 году в Чувашии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После окончания академии был направлен в зону специальной военной операции. За время службы был удостоен многочисленных наград, включая ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также награжден именным пистолетом. Посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У офицера остались жена и трое детей.