Погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин

Командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб в ходе военной операции. О его гибели, как сообщает РБК, заявили в администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.
В официальном сообщении отмечается, что офицер «с честью и отвагой выполнял боевые задачи» и «отдал свою жизнь за Родину». Его поступок в некрологе назван бессмертным подвигом.
«Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении властей.
Сергей Ильин родился в 1985 году в Чувашии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После окончания академии был направлен в зону специальной военной операции. За время службы был удостоен многочисленных наград, включая ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также награжден именным пистолетом. Посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У офицера остались жена и трое детей.
Ранее стало известно о гибели в Курской области генерал-майора Михаила Гудкова, который возглавлял 155-ю бригаду до назначения на пост заместителя главкома ВМФ.