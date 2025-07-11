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Погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин

В ходе специальной военной операции погиб командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Ильин. Об этом сообщила администрация Урмарского муниципального округа Чувашии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб в ходе военной операции. О его гибели, как сообщает РБК, заявили в администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.

В официальном сообщении отмечается, что офицер «с честью и отвагой выполнял боевые задачи» и «отдал свою жизнь за Родину». Его поступок в некрологе назван бессмертным подвигом.

«Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении властей.

Сергей Ильин родился в 1985 году в Чувашии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После окончания академии был направлен в зону специальной военной операции. За время службы был удостоен многочисленных наград, включая ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также награжден именным пистолетом. Посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У офицера остались жена и трое детей.

Ранее стало известно о гибели в Курской области генерал-майора Михаила Гудкова, который возглавлял 155-ю бригаду до назначения на пост заместителя главкома ВМФ.