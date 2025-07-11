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В Казани работника завода поймали на хищении пороха

Взрывчатое вещество используется для артиллерийских снарядов.

Источник: Комсомольская правда

В Казани сотрудника порохового завода поймали при попытке хищения продукции предприятия. Мужчина хотел забрать трубчатый порох, сообщает УФСБ России по Татарстану.

Это взрывчатое вещество используется в производстве артиллерийских снарядов и широко применяется ВС России при проведении спецоперации на Украине.

Следственным отделом УФСБ заведено уголовное дело по факту хищение либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Тем временем экс-сотрудника Казанского авиазавода разыскивают из-за поездки в Казахстан.