Трех экс-сотрудников НИИ осудили за взятки в Нижнем Новгороде

Как установили следователи, с 2016 по 2022 год сотрудники института регулярно получали деньги от представителей коммерческих компаний. За взятки они передавали конфиденциальную информацию, которая помогала фирмам выигрывать тендеры, проводимые учреждением. Общая сумма незаконных выплат превысила 2 млн рублей. Деньги передавались систематически, а сама схема действовала при сговоре между чиновниками и предпринимателями.