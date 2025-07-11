В Самаре «ВАЗ-21102» влетел под японский минивэн 9 июля на Южном шоссе

Вечером 9 июля 2025 года в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием отечественного автомобиля «ВАЗ-21102» и минивэна «Хонда Фрилд».
На Южном шоссе, около дома 8а, в 16:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигавшийся по Южному шоссе в сторону улицы Промышленности от улицы Уральской, не соблюдал дистанцию и врезался в следовавший впереди минивэн, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной столкновения.
В результате происшествия 9 июля пострадала 62-летняя пассажирка «ВАЗ-21102», которой была оперативно оказана медицинская помощь.
Напомним, что в Самаре в ночь на 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 24-летняя девушка. Инцидент случился около половины первого ночи. Согласно информации из регионального управления, водитель кроссовера совершил наезд на девушку, передвигавшуюся на электросамокате.
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