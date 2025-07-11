Лесной пожар потушили в «Заповедном Прибайкалье» 11 июля

Пожар возник в результате грозовой активности. Локализацию и ликвидацию возгорания на Байкальской природной территории обеспечили 103 парашютиста и десантника. До «огненных» кромок авиапожарные добирались тремя способами — по воздуху авиацией, на водном транспорте по Байкалу и далее пешком, преодолевая крутые склоны, скальные породы, лесные завалы.