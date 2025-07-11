Лесной пожар потушили в «Заповедном Прибайкалье» 11 июля

В Иркутской области сегодня, 11 июля, ликвидировали пожар на территории «Заповедного Прибайкалья». Возгорание бушевало в труднодоступной особо охраняемой территории. Силами федеральной Авиалесоохраны его удалось потушить, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожар возник в результате грозовой активности. Локализацию и ликвидацию возгорания на Байкальской природной территории обеспечили 103 парашютиста и десантника. До «огненных» кромок авиапожарные добирались тремя способами — по воздуху авиацией, на водном транспорте по Байкалу и далее пешком, преодолевая крутые склоны, скальные породы, лесные завалы.
Борьбу с огненной стихией сильно осложняли и горный рельеф, и действие пожара в легковоспламеняющемся кедровом стланике, а также сухая, жаркая и ветреная погода.
Работы по локализации и ликвидации пожара велись исключительно вручную при помощи лопат, бензопил, топоров-мотыг, ранцевых лесных огнетушителей. Задействование наземной техники в данной местности невозможно.
Помощь с неба силам на земле оказали летчики-наблюдатели и собственная авиация Федеральной Авиалесоохраны — вертолеты Ми-8МТВ-1 с водосливными устройствами. Сбросы воды, выполняемые авиацией, сдерживали распространение огня и снижали интенсивность горения.
Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Иркутской области действовало три лесных пожара, в том числе в «Заповедном Прибайкалье».