В порту Новороссийска задержали 1300 контрафактных винтовок из Турции

Новороссийские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза партии из более чем 1300 пневматических винтовок из Турции. Оружие было задекларировано как маломощное и не требующее лицензии, однако экспертиза показала, что его характеристики были значительно занижены. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Согласно документам, которые предоставил импортер, мощность винтовок не превышала 3 Дж, что позволяло ввезти их без разрешения Росгвардии.
Однако в ходе досмотра инспекторы обратили внимание на подозрительные детали: признаки переупаковки груза и отсутствие маркировки на части коробок. Для проверки была назначена баллистическая экспертиза.
Исследование подтвердило, что реальная дульная энергия оружия значительно превышает заявленную. Это позволило классифицировать винтовки как гражданское охотничье оружие, для импорта которого необходима лицензия.
В отношении компании-импортера возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров».