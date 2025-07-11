В порту Новороссийска задержали 1300 контрафактных винтовок из Турции

Новороссийские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза партии из более чем 1300 пневматических винтовок из Турции. Оружие было задекларировано как маломощное и не требующее лицензии, однако экспертиза показала, что его характеристики были значительно занижены. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.