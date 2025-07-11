Житель Самарской области лишился мотоцикла за езду в нетрезвом состоянии

Ранее нарушителя из Кошкинского района губернии привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Должных выводов не сделал. Подробностями поделились представители региональной прокуратуры.
В марте нынешнего года правоохранители остановили пьяного мотоциклиста на одной из улиц села Старая Кармала. Проходить медпроцедуру не стал.
Причем отказывался от нее и в октябре прошлого года. Тогда его арестовали на 10 суток. В этот раз завели уголовное дело. В итоге суд отправил мужчину на 160 часов на обязательные работы и на 2 года запретил управлять авто.
Также забрали мотоцикл «ИЖ Планета-5». Приговор вступил в законную силу. А недавно писали, что в Самарской области пьяный водитель без прав спровоцировал полицейскую погоню.
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