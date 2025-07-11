Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили на площади в 890 кв. метров

Напомним, пожар вспыхнул в районе Красноармейской, 128, за зданием торгового центра «Пирамида». Изначально было известно о горении складского помещения на 300 кв. метрах. Немного позже площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров. В 11:51 спасатели информировали о локализации огня на площади в 890 кв. метрах.