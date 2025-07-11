Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили на площади в 890 кв. метров

На складе в Семикаракорске ликвидировали открытое горение. Площадь пройденная огнем не изменилась и составляет 890 кв. метров. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, пожар вспыхнул в районе Красноармейской, 128, за зданием торгового центра «Пирамида». Изначально было известно о горении складского помещения на 300 кв. метрах. Немного позже площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров. В 11:51 спасатели информировали о локализации огня на площади в 890 кв. метрах.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 40 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и восемь единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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