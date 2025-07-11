В районе Волгоградской области ввели режим повышенной готовности после пожара

С 20.00 10 июля в Октябрьском районе действует режим повышенной готовности для работы органов управления, сил и средств муниципального районного звена территориальной подсистемы региона. Все они будут реагировать на природные возгорания на муниципальном уровне.
Накануне в поселке Октябрьском боролись с ландшафтным пожаром. Для его ликвидации задействовали 9 пожарных машин и 13 единиц водоподвозящей техники, включая тракторы с плугами. Огонь повредил 1 четырехквартирный дом и хозпостройки 2 жилых домов.