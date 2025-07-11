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В Самарской области неисправный холодильник загорелся прямо в квартире

В одном из многоквартирных домов Сызрани на первом этаже случился пожар.

В одном из многоквартирных домов Сызрани на первом этаже случился пожар. Возгорание произошло на кухне в тот момент, когда хозяев квартиры не было дома.

О происшествии сообщили соседи, почувствовавшие характерный запах дыма. На место оперативно прибыли пожарные МЧС по региону. Специалисты справились с огнем за 10 минут, используя три единицы техники. В результате возгорания пострадали холодильник и кухонная мебель.

Благодаря оперативным действиям пожарных эвакуация жителей соседних квартир не потребовалась. Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания бытового прибора.

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