В Самарской области неисправный холодильник загорелся прямо в квартире

В одном из многоквартирных домов Сызрани на первом этаже случился пожар. Возгорание произошло на кухне в тот момент, когда хозяев квартиры не было дома.
О происшествии сообщили соседи, почувствовавшие характерный запах дыма. На место оперативно прибыли пожарные МЧС по региону. Специалисты справились с огнем за 10 минут, используя три единицы техники. В результате возгорания пострадали холодильник и кухонная мебель.
Благодаря оперативным действиям пожарных эвакуация жителей соседних квартир не потребовалась. Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания бытового прибора.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.