Суд оштрафовал на 1260 рублей минчанина за выбитое окно в подъезде жилого дома. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 20-летний минчанин выпивал вместе со своим приятелем. Он вернулся домой в квартиру, расположенную на улице Городецкой, созвонился со знакомым, с которым у него возник конфликт.
«На эмоциях минчанин выбежал в подъезд и кулаком разбил оконное стекло», — сказано в сообщении.
Говорится, что личность фигуранта была установлена, в отношении него завели уголовное дело. Минчанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Кроме того, он добровольно возместил ущерб, причиненный коммунальной организации, в размере 37 рублей.
Старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская отметила, что суд признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве). На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса минчанину было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 1260 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Также обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
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