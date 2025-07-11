Прокурор запросил 9 лет колонии подростку за двойное убийство в Екатеринбурге

По данным следствия, в ноябре 2023 года подросток 2007 года рождения из личной неприязни убил несовершеннолетнюю девушку, нанеся ей 9 ножевых ранений. Подросток переживал, что мама девушки вернется с работы, обнаружит ее тело и заявит об этом в полицию, поэтому он решил убить и ее. Дождавшись возвращения женщины он нанес ей 15 ударов ножом, из-за чего она скончалась. Затем он дважды ударил ножом шпица, который жил в квартире, забрал оттуда мобильные телефоны и банковские карты, а затем ушел. Со счета он вместе со своим знакомым снял 40 тыс. руб.